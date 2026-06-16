Lavaudieu

Marchés de pays

Le Bourg Lavaudieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 17:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Les marchés de pays font leur grand retour à Lavaudieu

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Le Bourg Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 36 43 55

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English :

Country Fairs Make a Big Comeback in Lavaudieu

L’événement Marchés de pays Lavaudieu a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne