Ateliers de technique d’orpaillage Lavaudieu
Ateliers de technique d’orpaillage Lavaudieu vendredi 24 juillet 2026.
Lavaudieu
Ateliers de technique d’orpaillage
Au bord de la Sénouire Lavaudieu Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-07
Les pieds dans l’eau sur les plages de la Sénouire, vous serez à la recherche des minéraux semi-précieux cachés dans les alluvions de la rivière, à l’aide de batées, à la manière des chercheurs d’or (tube de récolte fourni).
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Au bord de la Sénouire Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 49
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English :
With your feet in the water on the beaches of the Sénouire, you’ll be on the lookout for semi-precious minerals hidden in the river’s alluvial deposits, using paddles in the manner of gold diggers (collecting tube provided).
L’événement Ateliers de technique d’orpaillage Lavaudieu a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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