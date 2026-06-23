Lavaudieu

Ateliers de technique d’orpaillage

Au bord de la Sénouire Lavaudieu Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-07

Les pieds dans l’eau sur les plages de la Sénouire, vous serez à la recherche des minéraux semi-précieux cachés dans les alluvions de la rivière, à l’aide de batées, à la manière des chercheurs d’or (tube de récolte fourni).

.

Au bord de la Sénouire Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With your feet in the water on the beaches of the Sénouire, you’ll be on the lookout for semi-precious minerals hidden in the river’s alluvial deposits, using paddles in the manner of gold diggers (collecting tube provided).

L’événement Ateliers de technique d’orpaillage Lavaudieu a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne