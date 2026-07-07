Informations pratiques

Lavaudieu

Exposition dans le cadre de la 2e Biennale de la photographie Les Gens de la Terre Thème 2026 “Fêtes, foires et retrouvailles”

Salle Vally Lavaudieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-10

Les artistes vont vous entraîner de par le monde sur les foires, les marchés, les processions, les fêtes… d’hier et d’aujourd’hui… Vous y trouverez un parfum d’authenticité dans un festival d’émotions partagées avec les Gens de la terre !

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Salle Vally Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 46 00

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English :

The artists will take you on a journey around the world to fairs, markets, processions, and festivals—both past and present. You’ll find a touch of authenticity in a festival of shared emotions with the “People of the Earth”!

L’événement Exposition dans le cadre de la 2e Biennale de la photographie Les Gens de la Terre Thème 2026 “Fêtes, foires et retrouvailles” Lavaudieu a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne