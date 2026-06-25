Une découverte animée des curiosités géologiques du cloître de Lavaudieu Lavaudieu mardi 7 juillet 2026.

Lavaudieu

Une découverte animée des curiosités géologiques du cloître de Lavaudieu

Cloître Lavaudieu Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-08-24 19:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Partez à la découverte des curiosités géologiques du cloître de Lavaudieu avec la Librairie L’Atelier Nature avec le soutien des Amis de Lavaudieu

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Cloître Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 46 00 lavaudieu@ot-brioude.fr

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English :

Set out to explore the geological wonders of the Lavaudieu Cloister with the L’Atelier Nature Bookstore, with support from the Friends of Lavaudieu

L’événement Une découverte animée des curiosités géologiques du cloître de Lavaudieu Lavaudieu a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne