Une découverte animée des curiosités géologiques du cloître de Lavaudieu Lavaudieu
Une découverte animée des curiosités géologiques du cloître de Lavaudieu Lavaudieu mardi 7 juillet 2026.
Lavaudieu
Une découverte animée des curiosités géologiques du cloître de Lavaudieu
Cloître Lavaudieu Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-08-24 19:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Partez à la découverte des curiosités géologiques du cloître de Lavaudieu avec la Librairie L’Atelier Nature avec le soutien des Amis de Lavaudieu
.
Cloître Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 46 00 lavaudieu@ot-brioude.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Set out to explore the geological wonders of the Lavaudieu Cloister with the L’Atelier Nature Bookstore, with support from the Friends of Lavaudieu
L’événement Une découverte animée des curiosités géologiques du cloître de Lavaudieu Lavaudieu a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
À voir aussi à Lavaudieu (Haute-Loire)
- Tripotes -Swing Jazz Le Bourg Lavaudieu 18 juillet 2026
- Marchés de pays Lavaudieu 22 juillet 2026
- Ateliers de technique d’orpaillage Lavaudieu 24 juillet 2026
- En Grandes Pompes Les Aubes Sauvages Lavaudieu 24 juillet 2026
- Redwood Factory Le Bourg Lavaudieu 8 août 2026