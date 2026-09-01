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AGENDA · Boulogne-sur-Mer

Association Patchwork Côte d’Opale Balade artistique Boulogne-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Boulogne-sur-Mer
Ville
62200 Boulogne-sur-Mer
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Boulogne-sur-Mer

Association Patchwork Côte d’Opale Balade artistique

Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Balade artistique
Testez votre sens de l’observation en vous promenant avec Lise dans les rues de Boulogne sur mer avec pour paysages, des oeuvres d’artistes de street art.
GROUPE DE 07 PEROSNNES MAXIMUN
Goûter partagé
Tarif soit Paf découverte l’association (1 activité 5 €)
soit l’adhésion annuelle à l’association 12/15 € (accès à l’ensemble des activités de l’année)
téléphone 06 01 90 23 94
Précisions sur l’événement atelier chez l’habitant
Inscription préalable obligatoire
Nombre de place limité   .

Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 01 90 23 94  contact@asso-patchwork.com

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English :

L’événement Association Patchwork Côte d’Opale Balade artistique Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale

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