Informations pratiques

Boulogne-sur-Mer

Association Patchwork Côte d’Opale Balade artistique

Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Balade artistique

Testez votre sens de l’observation en vous promenant avec Lise dans les rues de Boulogne sur mer avec pour paysages, des oeuvres d’artistes de street art.

GROUPE DE 07 PEROSNNES MAXIMUN

Goûter partagé

Tarif soit Paf découverte l’association (1 activité 5 €)

soit l’adhésion annuelle à l’association 12/15 € (accès à l’ensemble des activités de l’année)

téléphone 06 01 90 23 94

Précisions sur l’événement atelier chez l’habitant

Inscription préalable obligatoire

Nombre de place limité .

Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 01 90 23 94 contact@asso-patchwork.com

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English :

L’événement Association Patchwork Côte d’Opale Balade artistique Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale