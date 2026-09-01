Association Patchwork Côte d’Opale Balade artistique Boulogne-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Boulogne-sur-Mer
Association Patchwork Côte d’Opale Balade artistique
Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Balade artistique
Testez votre sens de l’observation en vous promenant avec Lise dans les rues de Boulogne sur mer avec pour paysages, des oeuvres d’artistes de street art.
GROUPE DE 07 PEROSNNES MAXIMUN
Goûter partagé
Tarif soit Paf découverte l’association (1 activité 5 €)
soit l’adhésion annuelle à l’association 12/15 € (accès à l’ensemble des activités de l’année)
téléphone 06 01 90 23 94
Précisions sur l’événement atelier chez l’habitant
Inscription préalable obligatoire
Nombre de place limité .
Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 01 90 23 94 contact@asso-patchwork.com
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English :
L’événement Association Patchwork Côte d’Opale Balade artistique Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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