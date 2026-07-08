Informations pratiques

Chartres

Assure ta rentrée (Orientation, métier) Atelier Info Jeunes Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-22

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Vous êtes sans solution de formation ou d’accompagnement pour cette nouvelle année scolaire ? Pas de panique !

Des sessions d’accueil sont organisées dans la région pour que vous puissiez trouver une solution adaptée. .

34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

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English :

Don’t have a training or support plan for the new school year? Don’t panic!

L’événement Assure ta rentrée (Orientation, métier) Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-06-30 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES