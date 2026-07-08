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Assure ta rentrée (Orientation, métier) Atelier Info Jeunes Chartres Chartres

mardi 22 septembre 2026 · Chartres

Assure ta rentrée (Orientation, métier) Atelier Info Jeunes Chartres Chartres

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Adresse
34 Rue Noël Ballay
Ville
28000 Chartres
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Chartres

Assure ta rentrée (Orientation, métier) Atelier Info Jeunes Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-22
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-22

Vous êtes sans solution de formation ou d’accompagnement pour cette nouvelle année scolaire ? Pas de panique !
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34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32  bij28@agglo-ville.chartres.fr

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English :

Don’t have a training or support plan for the new school year? Don’t panic!

L’événement Assure ta rentrée (Orientation, métier) Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-06-30 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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