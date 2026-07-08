Assure ta rentrée (Orientation, métier) Atelier Info Jeunes Chartres Chartres
mardi 22 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Assure ta rentrée (Orientation, métier) Atelier Info Jeunes Chartres
34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-22
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Vous êtes sans solution de formation ou d’accompagnement pour cette nouvelle année scolaire ? Pas de panique !
Des sessions d’accueil sont organisées dans la région pour que vous puissiez trouver une solution adaptée. .
34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr
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English :
Don’t have a training or support plan for the new school year? Don’t panic!
L’événement Assure ta rentrée (Orientation, métier) Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-06-30 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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