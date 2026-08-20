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ASTRAL FESTIVAL GENEVA – 4 EVENTS, Galerie Ruine, Genève

vendredi 25 septembre 2026 · Galerie Ruine · Genève

ASTRAL FESTIVAL GENEVA – 4 EVENTS, Galerie Ruine, Genève

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Galerie Ruine
Adresse
Rue des Vollandes 15, 1207 Genève
Ville
1207 Genève
Tarif
15

ASTRAL FESTIVAL GENEVA – 4 EVENTS 25 et 26 septembre Galerie Ruine

15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T18:00:00+02:00 – 2026-09-25T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-26T00:00:00+02:00 – 2026-09-26T05:00:00+02:00

Programme — Astral Festival Genève

L’Astral Festival s’empare de Genève le 25 septembre 2026 pour un voyage à travers la house, la tech house, la techno mélodique et la techno.

Le festival se déroule sur 3 lieux, du début de soirée jusqu’à 5 h du matin :

18 h – 2h — Moon Bar, Eaux-Vives (Entrée Libre)
Pré-soirée en entrée libre avec de la house et de la tech house.

18 h – 2h — 21 Club / Eaux-Vives (Entrée Libre)
Pré-soirée en entrée libre avec une sélection de rythmes électroniques.

23h – 5h — Les Caves (Billetterie en ligne)
La soirée principale « Equinox Night », qui passera de la House à la Tech House en passant par la Melodic Techno, avec des DJ internationaux dont Carlos Pulido (Ibiza).

Une nuit. 3 lieux. 10 DJ. Genève.

Galerie Ruine Rue des Vollandes 15, 1207 Genève Genève 1207 Les Eaux-Vives Genève
Une nuit. 3 lieux. 10 DJ. Genève.

Astral Festival

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