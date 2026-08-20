ASTRAL FESTIVAL GENEVA – 4 EVENTS, Galerie Ruine, Genève

Informations pratiques

ASTRAL FESTIVAL GENEVA – 4 EVENTS 25 et 26 septembre Galerie Ruine

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T18:00:00+02:00 – 2026-09-25T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-26T00:00:00+02:00 – 2026-09-26T05:00:00+02:00

Programme — Astral Festival Genève

L’Astral Festival s’empare de Genève le 25 septembre 2026 pour un voyage à travers la house, la tech house, la techno mélodique et la techno.

Le festival se déroule sur 3 lieux, du début de soirée jusqu’à 5 h du matin :

18 h – 2h — Moon Bar, Eaux-Vives (Entrée Libre)

Pré-soirée en entrée libre avec de la house et de la tech house.

18 h – 2h — 21 Club / Eaux-Vives (Entrée Libre)

Pré-soirée en entrée libre avec une sélection de rythmes électroniques.

23h – 5h — Les Caves (Billetterie en ligne)

La soirée principale « Equinox Night », qui passera de la House à la Tech House en passant par la Melodic Techno, avec des DJ internationaux dont Carlos Pulido (Ibiza).

Une nuit. 3 lieux. 10 DJ. Genève.

Galerie Ruine Rue des Vollandes 15, 1207 Genève Genève 1207 Les Eaux-Vives Genève

Une nuit. 3 lieux. 10 DJ. Genève.

Astral Festival