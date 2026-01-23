Astrologie et magie au Moyen Âge

55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Par Julien Véronèse, maître de conférences en histoire médiévale à l’Université d’Orléans

À l’époque médiévale, le renouveau des savoirs scientifiques et leur diffusion, notamment autour de l’astronomie et de l’astrologie, se heurtent pour partie ou entièrement à la norme religieuse fixée alors par l’Église. Julien Véronèse retracera l’évolution et la réception de ces sciences médiévales au statut problématique, entre usages sociaux et politiques d’un côté et condamnations doctrinales et judiciaires de l’autre.

Dans le cadre de la nuit des étoiles, en attendant Place aux Étoiles le samedi 25 juillet. 3 .

55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45 belvedere@valdesully.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Astrologie et magie au Moyen Âge Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-23 par OT SULLY-SUR-LOIRE