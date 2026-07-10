Informations pratiques

Carnac

Atelier 1, 2, 3 menhirs

Maison des mégalithes Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:30:00

fin : 2026-08-03 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-13 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-21

Les mercredis et vendredis du 10 juillet au 21 août

Atelier découverte des Alignements de Carnac destiné aux enfants de 4 à 6 ans en compagnie de leurs parents, à travers une visite adaptée aux tout-petits et des activités manuelles puzzles, maquettes et dessin.

Réservation conseillée RDV Alignements de Kermario

durée 1h30

Conseils Prévoir chaussures fermées et vêtements de saison pour la visite guidée. .

Maison des mégalithes Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 29 81

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English :

L’événement Atelier 1, 2, 3 menhirs Carnac a été mis à jour le 2026-07-21 par ADT 56