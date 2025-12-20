Atelier 5/7 ans Chouette, un hibou, Carnuta, Jupilles
Carnuta, 2, rue du bourg ancien Jupilles Sarthe
Début : 2026-04-17 10:30:00
fin : 2026-04-17 12:00:00
2026-04-17
Ouh, ouh… Qui fait ce drôle de bruit dans la nuit ? Viens découvrir deux oiseaux emblématiques qui vivent dans l’obscurité. Après avoir percé leurs secrets, ce sera à toi de fabriquer ton propre hibou !
Carnuta, 2, rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
