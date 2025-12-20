Balade ONF Grenouille et Cie, Carnuta Jupilles

Balade ONF Grenouille et Cie

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

2026-04-22

Au printemps, le petit peuple des mares s’éveille. Avec l’ONF, laissez-vous surprendre par les grenouilles, tritons et salamandres en pleine effervescence. Une promenade pour profiter du réveil de la nature !

Sur réservation. A partir de 8 ans. .

Carnuta 2 Rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire

English :

ONF Frog and Co walk

