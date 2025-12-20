Musée des tout petits, Carnuta, Jupilles

Musée des tout petits

Carnuta, 2, rue du bourg ancien Jupilles Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:30:00

fin : 2026-04-17 11:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Musée des tout petits

Dédiée aux tout-petits, cette animation les invite à découvrir le monde de la forêt à travers des expériences sensorielles. Loïc le Pic, qui vit tout en haut des arbres et observe beaucoup la forêt, leur fera découvrir les animaux, les arbres et les métiers du bois.

Pour les enfants de 2 à 4 ans. Sur réservation. .

Carnuta, 2, rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

