L’incroyable histoire des arbres et du soleil par Pascal Fournié CARNUTA, Jupilles

L’incroyable histoire des arbres et du soleil par Pascal Fournié

CARNUTA, 2 RUE DU BOURG ANCIEN Jupilles Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:30:00

fin : 2026-04-23 16:30:00

Date(s) :

2026-04-23

L’incroyable histoire des arbres et du soleil par Pascal Fournié

Embarquez pour un voyage fascinant à travers le temps et l’espace, de l’apparition de la vie sur Terre aux secrets des forêts d’aujourd’hui. Avec un télescope, observez le Soleil pour comprendre le lien étroit qui relie lumière, photosynthèse et vie des arbres. Une rencontre ludique et scientifique pour petits et grands !

Dès 8 ans. Sur réservation. En forêt. .

CARNUTA, 2 RUE DU BOURG ANCIEN Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The incredible story of trees and the sun by Pascal Fournié

L’événement L’incroyable histoire des arbres et du soleil par Pascal Fournié Jupilles a été mis à jour le 2026-02-03 par CDT72