Atelier 5/7 ans De la petite graine à l’arbre Carnuta, Jupilles vendredi 17 juillet 2026.
Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles Sarthe
Début : 2026-07-17 10:30:00
fin : 2026-07-17 12:00:00
2026-07-17
Dans cet atelier, les enfants découvrent le voyage fascinant d’une graine qui devient un arbre comment elle germe, pousse et grandit au fil des saisons. A travers observations, jeux et petites expériences, ils comprendront le rôle essentiel de l’arbre pour la forêt.
Sur réservation. .
Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
English :
5/7 years From seed to tree workshop
