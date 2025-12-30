Atelier 5/7 ans De la petite graine à l’arbre Carnuta, Jupilles

Atelier 5/7 ans De la petite graine à l’arbre

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles Sarthe

Début : 2026-07-17 10:30:00

fin : 2026-07-17 12:00:00

2026-07-17

Dans cet atelier, les enfants découvrent le voyage fascinant d’une graine qui devient un arbre comment elle germe, pousse et grandit au fil des saisons. A travers observations, jeux et petites expériences, ils comprendront le rôle essentiel de l’arbre pour la forêt.

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

English :

5/7 years From seed to tree workshop

