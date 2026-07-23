Atelier 8-12 ans « La nature, modèle de la science » (Automne de la science 2026) Médiathèque Virginia Woolf Paris
mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque Virginia Woolf · Paris
Informations pratiques
Un atelier ludique pour découvrir comment la nature inspire les innovations
humaines. À travers des expériences et des exemples concrets – des plantes et de la
photosynthèse aux panneaux photovoltaïques, en passant par des matériaux dits hydrophobes
ou hydrofuges, qui repoussent l’eau comme certaines feuilles, et le rôle des plantes dans la
fabrication de remèdes – les enfants explorent la bio-inspiration et comprennent comment
l’observation du vivant nourrit la science, la créativité et les inventions durables.
Atelier scientifique sur le biomimétisme avec Les Savants Fous. Comment la nature inspire la science ?
Le mercredi 23 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Inscription en bibliothèque ou en appelant le 01 44 08 12 71 ou par mail : mediatheque.virginia.woolf@paris.fr
Public jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-23T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T15:00:00+02:00_2026-09-23T17:00:00+02:00
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/ https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/
Afficher la carte du lieu Médiathèque Virginia Woolf et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Du Jardin Rachmaninov au Parc Chapelle charbon Entrée principale du jardin Rachmaninov 23 Rue Tristan Tzara, 75018 Paris paris 23 juillet 2026
- Stage d’écriture créative 23 juillet 2026
- Activité | Balade contée dans le parc Martin Luther King Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris 23 juillet 2026
- Visite guidée de l’exposition Simone Veil. Mes sœurs et moi Mémorial de la Shoah Paris 23 juillet 2026
- Atelier cirque et basket-ball à Paris 20 Parc Aretha Franklin Paris 23 juillet 2026