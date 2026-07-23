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Atelier 8-12 ans « La nature, modèle de la science » (Automne de la science 2026) Médiathèque Virginia Woolf Paris

mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque Virginia Woolf · Paris

Atelier 8-12 ans « La nature, modèle de la science » (Automne de la science 2026) Médiathèque Virginia Woolf Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Virginia Woolf
Adresse
4 rue Germaine Krull
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Inscription en bibliothèque ou en appelant le 01 44 08 12 71 ou par mail : mediatheque.virginia.woolf@paris.fr</p>

Un atelier ludique pour découvrir comment la nature inspire les innovations

humaines. À travers des expériences et des exemples concrets – des plantes et de la

photosynthèse aux panneaux photovoltaïques, en passant par des matériaux dits hydrophobes

ou hydrofuges, qui repoussent l’eau comme certaines feuilles, et le rôle des plantes dans la

fabrication de remèdes – les enfants explorent la bio-inspiration et comprennent comment

l’observation du vivant nourrit la science, la créativité et les inventions durables.

Atelier scientifique sur le biomimétisme avec Les Savants Fous. Comment la nature inspire la science ?
Le mercredi 23 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit

Inscription en bibliothèque ou en appelant le 01 44 08 12 71 ou par mail : mediatheque.virginia.woolf@paris.fr

Public jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-23T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T15:00:00+02:00_2026-09-23T17:00:00+02:00

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull  75013 Paris
+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/ https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/


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