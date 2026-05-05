Atelier à la découverte des insectes (dès 5 ans) BFM Centre-ville (pôle enfance) Limoges

Limoges

Atelier à la découverte des insectes (dès 5 ans)

BFM Centre-ville (pôle enfance) 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 15:00:00

fin : 2026-05-27 16:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Après un temps de lecture d’histoires d’insectes et petites bêtes, viens découvrir les caractéristiques physiques des insectes. Tu créeras ensuite le portrait d’un insecte de ton choix ou même imaginaire à l’aide d’éléments naturels glanés.

Inscriptions auprès de la bibliothèque. .

BFM Centre-ville (pôle enfance) 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 80

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English : Atelier à la découverte des insectes (dès 5 ans)

L’événement Atelier à la découverte des insectes (dès 5 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole