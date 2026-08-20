Atelier « À l’écoute des sens », par la Cie Rosa Bonheur, Médiathèque Marguerite Yourcenar, Faches-Thumesnil
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Faches-Thumesnil
Informations pratiques
Atelier « À l’écoute des sens », par la Cie Rosa Bonheur Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Marguerite Yourcenar Nord
Gratuit. Sur inscription. De 0 à 3 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:45:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:45:00+02:00
Faire l’expérience d’un voyage dansé et musical, guidé par une danseuse et une musicienne. Être à l’écoute de ses sens, puis à partir de matières à toucher et à ressentir, se mettre en mouvement et en musique, ensemble ?Jouer ici et maintenant, seuls, en couple puis en groupe.
Atelier dansé et musical en lien avec le spectacle « À nos peaux sauvages », programmé le Samedi 26 septembre à 16h.
Médiathèque Marguerite Yourcenar 199 rue Carnot 59155 Faches-Thumesnil Faches-Thumesnil 59155 Nord Hauts-de-France 03.20.96.12.44 https://bibli.ville-fachesthumesnil.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.96.12.44 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-fachesthumesnil.fr »}]
Atelier dansé et musical pour les 6 mois – 3 ans
© Cie Rosa Bonheur
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