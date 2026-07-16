Atelier Bouton Pause, avec Impulsions Métropole Sud, Mediathèque Marguerite Yourcenar, Faches-Thumesnil

Informations pratiques

Atelier Bouton Pause, avec Impulsions Métropole Sud Vendredi 2 octobre, 14h15 Mediathèque Marguerite Yourcenar Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T14:15:00+02:00 – 2026-10-02T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T14:15:00+02:00 – 2026-10-02T16:00:00+02:00

Venez vous initier à différents outils de régulation des émotions et des pensées, via des pratiques méditatives, des pratiques utilisant l’imagerie mentale et des techniques de retour au calme rapide.

Il est conseillé de venir avec des vêtements amples, permettant de bouger librement.

Mediathèque Marguerite Yourcenar 199 rue Carnot, 59155 Faches Thumesnil Faches-Thumesnil 59155 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 96 12 44 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-fachesthumesnil.fr »}]

Initiez-vous aux pratiques méditatives et aux techniques de retour au calme.

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