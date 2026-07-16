Atelier « A l’écoute des sens », par la Cie Rosa Bonheur, Mediathèque Marguerite Yourcenar, Faches-Thumesnil

Informations pratiques

Atelier « A l’écoute des sens », par la Cie Rosa Bonheur Samedi 3 octobre, 10h00 Mediathèque Marguerite Yourcenar Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:45:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:45:00+02:00

Faire l’expérience d’un voyage dansé et musical, guidé par une danseuse et une musicienne. Être à l’écoute de ses sens, puis à partir de matières à toucher et à ressentir, se mettre en mouvement et en musique, ensemble ?Jouer ici et maintenant, seuls, en couple puis en groupe.

Atelier dansé et musical en lien avec le spectacle « A nos peaux sauvages », programmé le Samedi 26 septembre à 16h.

Mediathèque Marguerite Yourcenar 199 rue Carnot, 59155 Faches Thumesnil Faches-Thumesnil 59155 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 96 12 44 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-fachesthumesnil.fr »}]

Atelier dansé et musical pour les 6 mois – 3 ans

Cie Rosa Bonheur