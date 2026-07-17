Spectacle « Portraits croisés », par la Cie Les Petites Mains, Mediathèque Marguerite Yourcenar, Faches-Thumesnil

Informations pratiques

Spectacle « Portraits croisés », par la Cie Les Petites Mains Vendredi 2 octobre, 19h00 Mediathèque Marguerite Yourcenar Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

« Multitude », l’album de Stromae sortie en 2022, est un condensé d’histoires intimes sur la parentalité, la dépression, les relations amoureuses, les rêves, les désillusions, la violence, etc. Tous ces thèmes constituent des mini-récits touchants que la compagnie les Petites Mains a voulu jouer.

Ici, la langue des signes prend toute sa dimension théâtrale : elle joue, elle interprète, à la manière de la comédie musicale. Entendant·es et sourd·es, nous sommes à égalité, renversé·es par la force des textes ainsi révélée.

Mediathèque Marguerite Yourcenar 199 rue Carnot, 59155 Faches Thumesnil Faches-Thumesnil 59155 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 96 12 44 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-fachesthumesnil.fr »}]

Duo de théâtre musical bilingue Fr/LSF

© Morgane Guilbaud