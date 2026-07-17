Photobooth, avec Anthony Losfled, Mediathèque Marguerite Yourcenar, Faches-Thumesnil

Informations pratiques

Photobooth, avec Anthony Losfled Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00 Mediathèque Marguerite Yourcenar Nord

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Venez vous faire prendre en photo, seul, entre amis ou en famille !

Mediathèque Marguerite Yourcenar 199 rue Carnot, 59155 Faches Thumesnil Faches-Thumesnil 59155 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 96 12 44 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-fachesthumesnil.fr »}]

Studio photo sur le thème de la Méditerranée

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