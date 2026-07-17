Atelier d’Arts plastiques, avec Didier Windels, Mediathèque Marguerite Yourcenar, Faches-Thumesnil

Informations pratiques

Atelier d’Arts plastiques, avec Didier Windels Samedi 3 octobre, 14h00 Mediathèque Marguerite Yourcenar Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Un atelier sur le thème « Se faire la valise », quand le Tote bag se transforme en bagage de pérégrinations créatives…

Techniques abordées : peintures acryliques , collages/montage ,installations in situ.

Mediathèque Marguerite Yourcenar 199 rue Carnot, 59155 Faches Thumesnil Faches-Thumesnil 59155 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 96 12 44 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-fachesthumesnil.fr »}]

Atelier « Se faire la valise »

Pixabay