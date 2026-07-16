Atelier gravure, avec Fanny P., Mediathèque Marguerite Yourcenar, Faches-Thumesnil

Informations pratiques

Atelier gravure, avec Fanny P. Vendredi 2 octobre, 17h00 Mediathèque Marguerite Yourcenar Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Mediathèque Marguerite Yourcenar 199 rue Carnot, 59155 Faches Thumesnil Faches-Thumesnil 59155 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 96 12 44 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-fachesthumesnil.fr »}]

Venez découvrir la technique de la gravure avec Fanny P.

Médiathèque Marguerite Yourcenar