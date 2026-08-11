Informations pratiques

Faches-Thumesnil

Notre matrimoine

199 rue Carnot Faches-Thumesnil Faches-Thumesnil Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

A travers des bio, des contextes historiques, des chiffres, des citations, découvrez 30 portraits de femmes qui ont écrit l’histoire homa sapiens : artistes, scientifiques, sportives… ces femmes sont notre matrimoine, l’héritage des femmes.

En partenariat avec le Département du Nord et la Médiathèque Département du Nord, dans le cadre des journées du patrimoine et du matrimoine.

Public ado/adulte

A travers des bio, des contextes historiques, des chiffres, des citations, découvrez 30 portraits de femmes qui ont écrit l’histoire homa sapiens : artistes, scientifiques, sportives… ces femmes sont notre matrimoine, l’héritage des femmes.

En partenariat avec le Département du Nord et la Médiathèque Département du Nord, dans le cadre des journées du patrimoine et du matrimoine.

Public ado/adulte .

199 rue Carnot Faches-Thumesnil Faches-Thumesnil 59155 Nord Hauts-de-France +33 3 20 96 12 44 mediatheque@ville-fachesthumesnil.fr

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English :

Through biographies, historical contexts, statistics, and quotes, discover 30 portraits of women who have shaped the history of *Homo sapiens*: artists, scientists, athletes… these women are our “matrimoine”—the legacy of women.

In partnership with the Nord Department and the Nord Department Media Library, as part of Heritage and Women’s Heritage Days.

Audience: teens and adults

L’événement Notre matrimoine Faches-Thumesnil a été mis à jour le 2026-08-11 par Hauts-de-France Tourisme