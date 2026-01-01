Atelier : À vous de bruiter ! Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris jeudi 1 janvier 2026.

En manipulant des instruments à percussion, les spectateurs créent leurs propres effets sonores et tentent de relever le défi du synchronisme du son avec l’image. Le pianiste s’associe à cet orchestre improvisé qui, ensemble, inventent un monde musical oscillant entre réalisme et fantaisie !



Les séances sont accompagnées par les pianistes issus de la classe d’improvisation de Jean-François Zygel (CNSMDP).

A partir de 6 ans – Durée : 1h30

Réservation à l’adresse contact@fondationpathe.com, via le formulaire en ligne ou sur la billetterie en ligne.



Les ateliers sont pensés pour être fait en famille. Les parents accompagnent et participent aux ateliers.

Lors de l’achat des billets il faut prendre un billet pour chacun des membres du groupe.

Les dates :

– samedi 31 janvier à 10h30

– jeudi 5 mars à 14h30

– samedi 25 avril à 10h30

– samedi 20 juin à 10h30

Si la musique est indissociable du cinéma muet, il y avait aussi du boniment et du bruitage effectué en direct par les forains. L’accompagnement sonore offre alors une infinité d’interprétations possibles. Et si, pour une fois, le public « bruitait » lui-même un film muet ?

Du jeudi 01 janvier 2026 au samedi 11 juillet 2026 :

payant

Tarif unique : 8 €

Forfait Famille (4 places, maximum 2 adultes) : 28 €

Forfait Famille Plus (5 places, maximum 2 adultes) : 32 €

Entrée supplémentaire au delà de 5 places : 4 €

Sur réservation uniquement, achat en ligne ou sur place.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-01T01:00:00+01:00

fin : 2026-07-12T01:59:59+02:00

Date(s) :

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73 avenue des Gobelins 75013 Paris

https://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com/event/2 +33183791896 contact@fondationpathe.com https://www.facebook.com/fondationjeromeseydouxpathe/ https://www.facebook.com/fondationjeromeseydouxpathe/



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