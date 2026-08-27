Atelier : À vous de bruiter ! Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris

Informations pratiques

En manipulant des instruments à percussion, les spectateurs créent leurs propres effets sonores et tentent de relever le défi du synchronisme du son avec l’image. Le pianiste s’associe à cet orchestre improvisé qui, ensemble, inventent un monde musical oscillant entre réalisme et fantaisie !

Les séances sont accompagnées par les pianistes issus de la classe d’improvisation de Jean-François Zygel (CNSMDP).



Les ateliers sont pensés pour être fait en famille. Les parents accompagnent et participent aux ateliers. A partir de 6 ans – Durée : 1h30

Lors de l’achat des billets il faut prendre un billet pour chacun des membres du groupe.

Les dates :

jeudi 29 octobre à 14h30 (spécial Halloween)

samedi 21 novembre à 10h30

mercredi 30 décembre à 14h30

Si la musique est indissociable du cinéma muet, il y avait aussi du boniment et du bruitage effectué en direct par les forains. L’accompagnement sonore offre alors une infinité d’interprétations possibles. Et si, pour une fois, le public « bruitait » lui-même un film muet ?

Du samedi 03 octobre 2026 au samedi 30 janvier 2027 :

payant

Tarif unique : 8 €

Forfait Famille (4 places, maximum 2 adultes) : 28 €

Forfait Famille Plus (5 places, maximum 2 adultes) : 32 €

Entrée supplémentaire au delà de 5 places : 4 €

Sur réservation uniquement, achat en ligne ou sur place.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T02:00:00+02:00

fin : 2027-01-31T00:59:59+01:00

Date(s) :

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73 avenue des Gobelins 75013 Paris

https://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com/event/2 +33183791896 contact@fondationpathe.com https://www.facebook.com/fondationjeromeseydouxpathe/ https://www.facebook.com/fondationjeromeseydouxpathe/



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