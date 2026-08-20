Atelier accessoires d’Halloween, La pouponnière, Lille

Informations pratiques

Atelier accessoires d’Halloween Samedi 31 octobre, 15h00 La pouponnière Nord

Gratuit et sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T15:00:00+01:00 – 2026-10-31T17:00:00+01:00

Fin : 2026-10-31T15:00:00+01:00 – 2026-10-31T17:00:00+01:00

Pendant les vacances, la Pouponnière devient un véritable terrain d’expérimentation artistique.Une semaine pour apprendre, fabriquer, et partager des moments de création en famille.

Venez fabriquer des accessoires de déguisements, de coiffes et paniers pour récolter vos friandises. Un atelier pour petits et grands avec Atelier Moon. Frissons garantis !

La pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-Pouponniere [{« type »: « email », « value »: « Pouponniere@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 08 32 98 »}] Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s’inscrit la Pouponnière. Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit

Cet automne, la Pouponnière vous invite à vivre des expériences, partager des rencontres et découvrir des projets où les histoires d’hier nourrissent les créations d’aujourd’hui.

©Atelier Moon