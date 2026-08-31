Informations pratiques

Ammerschwihr

Atelier accords vins et fromages

11 rue du Tir Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-12-08 18:00:00

fin : 2026-12-08 20:00:00

Date(s) :

2026-12-08

Laissez-vous tenter par une dégustation gourmande autour des grands classiques du terroir ! Découvrez une sélection de fromages locaux et français, sublimés par des accords soigneusement choisis avec les vins de notre domaine. Une expérience conviviale où les saveurs du fromage rencontrent toute la richesse et la finesse de nos vins. .

11 rue du Tir Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 18 50 contact@alphonse-heitzmann.fr

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English :

L’événement Atelier accords vins et fromages Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg