Atelier accords vins et fromages Ammerschwihr
mardi 8 décembre 2026 · Ammerschwihr
Informations pratiques
Ammerschwihr
Atelier accords vins et fromages
11 rue du Tir Ammerschwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-12-08 18:00:00
fin : 2026-12-08 20:00:00
Date(s) :
2026-12-08
Laissez-vous tenter par une dégustation gourmande autour des grands classiques du terroir ! Découvrez une sélection de fromages locaux et français, sublimés par des accords soigneusement choisis avec les vins de notre domaine. Une expérience conviviale où les saveurs du fromage rencontrent toute la richesse et la finesse de nos vins. .
11 rue du Tir Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 18 50 contact@alphonse-heitzmann.fr
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English :
L’événement Atelier accords vins et fromages Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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