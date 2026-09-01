Informations pratiques

Ammerschwihr

Journées du patrimoine Chapelle Saint Eloi

rue de la gare Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Cette petite chapelle dans ce village viticole s’ouvre à vous. Après la visite petite balade dans le centre historique pour admirer l’église et le statuaire restauré.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine venez prendre part à la visite guidée de la chapelle Saint-Eloi avec également la présentation de l’association des chapelles.

Elle sera suivie d’un parcours à travers les ruelles de la cité jusqu’à l’église Saint-Martin où l’on pourra admirer le mobilier et sa statuaire dont la statue de sainte Anne (XVIe s.) récemment restaurée et financée par l’association. 0 .

rue de la gare Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 29 21 sayer.marie@wanadoo.fr

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English :

This little chapel in this wine-growing village welcomes you. After the tour, take a short stroll through the historic center to admire the church and the restored sculptures.

L’événement Journées du patrimoine Chapelle Saint Eloi Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg