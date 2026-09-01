Journées du patrimoine Chapelle Saint Eloi Ammerschwihr
dimanche 20 septembre 2026 · Ammerschwihr
Informations pratiques
Ammerschwihr
Journées du patrimoine Chapelle Saint Eloi
rue de la gare Ammerschwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Cette petite chapelle dans ce village viticole s’ouvre à vous. Après la visite petite balade dans le centre historique pour admirer l’église et le statuaire restauré.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine venez prendre part à la visite guidée de la chapelle Saint-Eloi avec également la présentation de l’association des chapelles.
Elle sera suivie d’un parcours à travers les ruelles de la cité jusqu’à l’église Saint-Martin où l’on pourra admirer le mobilier et sa statuaire dont la statue de sainte Anne (XVIe s.) récemment restaurée et financée par l’association. 0 .
rue de la gare Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 29 21 sayer.marie@wanadoo.fr
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English :
This little chapel in this wine-growing village welcomes you. After the tour, take a short stroll through the historic center to admire the church and the restored sculptures.
L’événement Journées du patrimoine Chapelle Saint Eloi Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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