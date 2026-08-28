Informations pratiques

Ammerschwihr

Le Bingo du vin

11 rue du Tir Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-11-24 11:00:00

fin : 2026-11-24 12:00:00

Date(s) :

2026-11-24

Un bingo pas comme les autres ! Dégustez différents vins, reconnaissez leurs arômes et complétez votre grille tout en vous amusant.

Et si vous découvriez le vin autrement, à travers un jeu aussi convivial que gourmand ?

Place au Bingo du Vin ! Munis d’une grille, laissez vos sens vous guider et partez à la découverte de différents arômes au fil d’une dégustation ludique. À chaque vin dégusté, observez, sentez, goûtez… puis tentez de retrouver les arômes correspondants pour valider les cases de votre grille.

Un moment de dégustation joyeux, participatif et accessible à tous, où l’on apprend à aiguiser son nez et son palais tout en s’amusant. Qui sera le premier à compléter sa grille ? 0 .

11 rue du Tir Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 18 50 contact@alphonse-heitzmann.fr

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English :

A bingo game like no other! Taste different wines, identify their aromas, and fill out your card while having fun.

L’événement Le Bingo du vin Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg