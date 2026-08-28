Le Bingo du vin Ammerschwihr
mardi 24 novembre 2026 · Ammerschwihr
Informations pratiques
Ammerschwihr
Le Bingo du vin
11 rue du Tir Ammerschwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-11-24 11:00:00
fin : 2026-11-24 12:00:00
Date(s) :
2026-11-24
Un bingo pas comme les autres ! Dégustez différents vins, reconnaissez leurs arômes et complétez votre grille tout en vous amusant.
Et si vous découvriez le vin autrement, à travers un jeu aussi convivial que gourmand ?
Place au Bingo du Vin ! Munis d’une grille, laissez vos sens vous guider et partez à la découverte de différents arômes au fil d’une dégustation ludique. À chaque vin dégusté, observez, sentez, goûtez… puis tentez de retrouver les arômes correspondants pour valider les cases de votre grille.
Un moment de dégustation joyeux, participatif et accessible à tous, où l’on apprend à aiguiser son nez et son palais tout en s’amusant. Qui sera le premier à compléter sa grille ? 0 .
11 rue du Tir Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 18 50 contact@alphonse-heitzmann.fr
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English :
A bingo game like no other! Taste different wines, identify their aromas, and fill out your card while having fun.
L’événement Le Bingo du vin Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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