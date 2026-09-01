Informations pratiques

Ammerschwihr

Journées du patrimoine Chapelle Saint-Wendelin

route de Labaroche Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir cette chapelle du XIXème siècle suivi d’une déambulation dans le village pour admirer la statue de Sainte Anne restaurée de l’église St Martin.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine venez profitez d’une visite guidée de la chapelle Saint-Wendelin.

Elle se situe près de la Porte Haute (direction Labaroche). La chapelle de style néo-gothique a été édifiée au 18ème siècle et reconstruite vers 1878-1880 à l’extérieur des anciens remparts du 12ème siècle.

La visite est suivie d’un parcours à travers les ruelles de la ville d’Ammerschwihr jusqu’à l’église Saint-Martin où seront présentés son histoire, son mobilier et sa statuaire, dont la statue de sainte Anne (XVIe siècle) récemment restaurée et financée par l’association de chapelles. 0 .

route de Labaroche Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 29 21 sayer.marie@wanadoo.fr

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English :

Come discover this 19th-century chapel, followed by a stroll through the village to admire the restored statue of Saint Anne at St. Martin’s Church.

L’événement Journées du patrimoine Chapelle Saint-Wendelin Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg