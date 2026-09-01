Informations pratiques

Ammerschwihr

Journées du patrimoine Église Saint-Martin

7 Place de l’Abbé Ignace Simonis Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Un patrimoine exceptionnel à découvrir avec des visites guidées notamment la statue de Sainte Anne restaurée et l’orgue Rinckenbach.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, le conseil de Fabrique et les Amis des chapelles vous proposent la visite de l’église Saint Martin.

Après les visites des chapelles (Saint Wendelin le 19/09 et Saint Eloi le 20/09) elles se concluent par la visite guidée de l’église paroissiale Saint-Martin d’Ammerschwihr, riche de son histoire, de son mobilier et de sa statuaire et en particulier de la statue de sainte Anne (XVIème siècle) récemment restaurée grâce aux efforts et au financement de l’association des chapelles éponymes. Elle a retrouvé sa dorure sous-jacente dégagée des repeints, grâce au long travail du restaurateur-doreur Pascal Meyer, MOF, de Schiltigheim.

A cette occasion, sera présenté également un Christ en croix provenant de la chapelle de la maison de retraite, datant vraisemblablement de 1500 et issu d’un atelier bâlois, en bois et inscrit au titre des monuments historiques qui présente au point de vue de l’histoire et de l’art, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation .

La visite libre de l’église Saint-Martin est aussi possible tous les jours de 8h à 19h. 0 .

7 Place de l’Abbé Ignace Simonis Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 12 24 contactville@ammerschwihr.net

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English :

An exceptional heritage site to explore through guided tours, including the restored statue of Saint Anne and the Rinckenbach organ.

L’événement Journées du patrimoine Église Saint-Martin Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg