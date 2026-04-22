Atelier adulte amateurs Je viens d’ailleurs Conservatoire André Messager Montluçon
Atelier adulte amateurs Je viens d’ailleurs Conservatoire André Messager Montluçon samedi 4 juillet 2026.
Montluçon
Atelier adulte amateurs Je viens d’ailleurs
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Représentation autour d’un projet de théâtre contemporain.
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Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 30 conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr
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English :
A performance based on a contemporary theater project.
L’événement Atelier adulte amateurs Je viens d’ailleurs Montluçon a été mis à jour le 2026-04-22 par Montluçon Tourisme
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