Atelier adulte amateurs Je viens d’ailleurs Conservatoire André Messager Montluçon

Montluçon

Atelier adulte amateurs Je viens d’ailleurs

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Représentation autour d’un projet de théâtre contemporain.

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Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 30 conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr

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English :

A performance based on a contemporary theater project.

L’événement Atelier adulte amateurs Je viens d’ailleurs Montluçon a été mis à jour le 2026-04-22 par Montluçon Tourisme