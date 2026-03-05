Atelier adulte aquarelle peindre les nuages Musée de Valence Valence

Atelier adulte aquarelle peindre les nuages

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Un atelier pensé comme un temps de respiration et d’exploration graphique, une invitation à plonger dans les textures et mouvements du ciel.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 service-reservation-musee@mairie-valence.fr

English :

A workshop designed as a time for breathing and graphic exploration, an invitation to plunge into the textures and movements of the sky.

