Atelier adulte aquarelle peindre les nuages Musée de Valence Valence samedi 6 juin 2026.
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
2026-06-06
Un atelier pensé comme un temps de respiration et d’exploration graphique, une invitation à plonger dans les textures et mouvements du ciel.
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 service-reservation-musee@mairie-valence.fr
English :
A workshop designed as a time for breathing and graphic exploration, an invitation to plunge into the textures and movements of the sky.
