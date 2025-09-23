ATELIER ADULTE-ENFANT TECHNO & GOURMANDISE Mont Lozère et Goulet

ATELIER ADULTE-ENFANT TECHNO & GOURMANDISE Mont Lozère et Goulet dimanche 7 juin 2026.

Mont Lozère et Goulet Lozère

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

2026-06-07

Cet atelier dominical se veut convivial et peut-être gourmand ! Nous vous proposons un temps de partage pour que les enfants accompagnent leurs parents dans la re-découverte de ma musique techno à partir de l’onde Martenot.

Cet atelier dominical se veut convivial et peut-être gourmand ! Nous vous proposons un temps de partage pour que les enfants accompagnent leurs parents dans la re-découverte de ma musique techno à partir de l’onde Martenot, l’un des premiers synthétiseurs analogiques du 20ème siècle, un séquenceur-sampler, des pédales. Autour d’un brunch gourmand, chacun·e jouera du kick et du clap à partir des propositions de jeux de Nadia et d’Annabelle.

Organisé par Scènes Croisées en partenariat avec l’association RudeboyCrew

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

A convivial, sonorous way for the whole family to rediscover techno, with sequencer, sampler and shared brunch.

In conjunction with the UBIC show.

This Sunday workshop is designed to be convivial? and maybe even gourmet! We’re offering a time for children to join their parents in rediscovering my techno music using the ondes Martenot.

German :

Ein geselliger und klangvoller Moment, um Techno mit der Familie wiederzuentdecken, zwischen Sequenzer, Sampler und gemeinsamem Brunch.

In Verbindung mit der Aufführung UBIC.

Dieser Sonntagsworkshop soll gesellig sein ? und vielleicht auch lecker! Wir schlagen Ihnen eine gemeinsame Zeit vor, damit die Kinder ihre Eltern bei der Wiederentdeckung meiner Technomusik anhand der Martenot-Welle begleiten können.

Italiano :

Un modo amichevole e sonoro per tutta la famiglia di riscoprire la techno, con sequencer, campionatori e un brunch condiviso.

In concomitanza con lo spettacolo UBIC.

Questo workshop domenicale è all’insegna della convivialità e forse anche di un po’ di cibo! Proponiamo ai bambini di unirsi ai loro genitori per riscoprire la mia musica techno con l’ondes Martenot.

Espanol :

Una forma amistosa y sonora de redescubrir el techno para toda la familia, con secuenciadores, samplers y un brunch compartido.

Conjuntamente con el espectáculo UBIC.

Este taller dominical es todo convivencia… ¡y quizá un poco de comida! Proponemos a los niños que se unan a sus padres para redescubrir mi música techno con los ondes Martenot.

