Atelier adulte : Vénus préhistorique, Musée de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Atelier adulte : Vénus préhistorique Dimanche 8 mars, 13h45 Musée de Saint-Dizier Haute-Marne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T13:45:00+01:00 – 2026-03-08T15:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T13:45:00+01:00 – 2026-03-08T15:00:00+01:00

Réalisées en ivoire, en pierre ou en terre cuite, les Vénus préhistoriques sont des représentations de femmes aux formes arrondies et généreuses. A l’occasion de la Journée internationale du droit des femmes, Pascal Rousselot, artiste céramiste, propose aux participants de s’initier à la sculpture en s’inspirant de la Préhistoire.

Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 50 http://musee.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/musee.saintdizier/;https://www.instagram.com/musee.saintdizier/ [{« type »: « email », « value »: « musee@mairie-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.25.07.31.50. »}]

