Bédarieux

ATELIER AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

​Atelier sur L’ AGRICULTURE BIOLOGIQUE animé par Yves Giraud Maraîcher en agriculture biologique depuis 50 ans et auteur du livre De l’oignon de Tarassac, semence paysanne , Yves Giraud vous expliquera l’intérêt des variétés de terroir en agriculture biologique ainsi que la démarche de sélection qui conduit à des plantes adaptées à une agroécologie capable de se passer de pesticides. ​

​Atelier sur L’ AGRICULTURE BIOLOGIQUE animé par Yves Giraud Maraîcher en agriculture biologique depuis 50 ans et auteur du livre De l’oignon de Tarassac, semence paysanne , Yves Giraud vous expliquera l’intérêt des variétés de terroir en agriculture biologique ainsi que la démarche de sélection qui conduit à des plantes adaptées à une agroécologie capable de se passer de pesticides. Participation libre .

Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 47 22

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English :

workshop on L? AGRICULTURE BIOLOGIQUE animated by Yves Giraud Market gardener in organic agriculture for 50 years and author of the book De l?oignon de Tarassac, semence paysanne , Yves Giraud will explain the interest of the varieties of soil in organic agriculture as well as the step of selection which leads to plants adapted to an agroecology able to do without pesticides. ?

L’événement ATELIER AGRICULTURE BIOLOGIQUE Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB