Atelier alcoolature – Emmanuel NOSSIN Ethnopharmacologue, Jardin atoumo, Fort-de-France
Atelier alcoolature – Emmanuel NOSSIN Ethnopharmacologue, Jardin atoumo, Fort-de-France samedi 6 juin 2026.
Atelier alcoolature – Emmanuel NOSSIN Ethnopharmacologue Samedi 6 juin, 08h00 Jardin atoumo Martinique
Limité à 20 places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
https://heyzine.com/flipbook/1f35ec8aab.html
Jardin atoumo Rue Kann Ribanne Fort-de-France 97200 Martinique Martinique [{« link »: « https://heyzine.com/flipbook/1f35ec8aab.html »}]
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©EDD Martinique
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