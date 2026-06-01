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Atelier alcoolature – Emmanuel NOSSIN Ethnopharmacologue, Jardin atoumo, Fort-de-France

Atelier alcoolature – Emmanuel NOSSIN Ethnopharmacologue, Jardin atoumo, Fort-de-France

Atelier alcoolature – Emmanuel NOSSIN Ethnopharmacologue, Jardin atoumo, Fort-de-France samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin atoumo

Adresse : Rue Kann Ribanne

Ville : 97200 Fort-de-France

Département : Martinique

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Limité à 20 places

Atelier alcoolature – Emmanuel NOSSIN Ethnopharmacologue Samedi 6 juin, 08h00 Jardin atoumo Martinique

Limité à 20 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

https://heyzine.com/flipbook/1f35ec8aab.html

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©EDD Martinique

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