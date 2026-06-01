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Forum D’Clic Jeune, à Fort-de-France, Stade Pierre Aliker, Fort-de-France

Forum D’Clic Jeune, à Fort-de-France, Stade Pierre Aliker, Fort-de-France

Forum D’Clic Jeune, à Fort-de-France, Stade Pierre Aliker, Fort-de-France jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Stade Pierre Aliker

Adresse : Stade Pierre Aliker, Fort-de-France 97200, Martinique

Ville : 97200 Fort-de-France

Département : Martinique

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : Gratuit

Forum D’Clic Jeune, à Fort-de-France Jeudi 4 juin, 09h00 Stade Pierre Aliker Martinique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T02:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T02:00:00+02:00

Le grand RDV c’est le jeudi 4 juin au Stade Pierre Aliker.

  • Des stands, des animations, des infos pratiques
  • Des pros pour t’accompagner et répondre à toutes tes questions
  • Et c’est totalement gratuit !


Aussi au programme :
Lundi 1er juin – Journée Portes Ouvertes au CLLAJ Martinique
Les 2,3 et 5 juin – Rencontres dans le Nord, Centre et Sud de l’île
Objectif : t’aider à te LOGER, t’ACCOMPAGNER, VALORISER et DÉVELOPPER ton avenir !
Toutes les infos sur www.cllaj-martinique.fr
Scanne le QR code sur l’affiche pour récupérer ton PASS !
Infos au 05 96 71 28 35

Stade Pierre Aliker Stade Pierre Aliker, Fort-de-France 97200, Martinique Fort-de-France 97200 Martinique Martinique [{« link »: « http://www.cllaj-martinique.fr »}]
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