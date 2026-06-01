La vue au mini-marché de l’Ecolieu de Tivoli : Bay Chabon, peintures naturelles et concours photo, Ecolieu de Tivoli, Fort-de-France

La vue au mini-marché de l’Ecolieu de Tivoli : Bay Chabon, peintures naturelles et concours photo Samedi 6 juin, 08h00 Ecolieu de Tivoli Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Au programme de cette édition 2026 à l’Ecolieu de Tivoli :

Vente de fruits & légumes, plantes et artisanat

Restauration Ital avec Abyssinia

10h30 – Bay Chabon : Ouverture du four à pyrolyse low tech réalisé à partir de matériaux réemployés afin d’en révéler ses trésors charbonnés ! Performance artistique, conte en musique et déambulation poétique aux sons de la kora et du berimbau

Les associations Culture Ailleurs, Ypiranga et Zofi se rencontrent autour du projet Bay Chabon où les artistes Nicolas Derné et Sébastien Perroud, explore les possibilités artistiques, sociales et écologiques du biochar.

Atelier « peintures naturelles » à partir de plantes du jardin

Concours photo : Exprimez vos talents de photographe durant le marché. Explorez l’Ecolieu et ayez l’oeil pour nous partager votre meilleur cliché le jour J avant 11H30 par Whatsapp au +596696197892

Nous dévoilerons et visionnerons tous ensemble vos plus belles créations de la journée à partir de 12h sous le U avant de révéler les grands gagnants ! Différents lots à gagner

Renseignements sur WhatsApp au +596696197892

Ecolieu de Tivoli Chemin de Desbrosse La Vallée Fort-de-France 97234 Tivoli Martinique Martinique 0696 19 78 92 https://www.ypirangamartinique.org/ https://fb.me/e/IV3AdgQc L’écolieu de Tivoli, c’est une bulle de verdure où il fait bon se promener le long des berges de la rivière. Des parcelles de maraîchage donnent l’exemple de l’association des cultures de produits locaux. Une plantothèque médicinale, au cœur du site, permet de transmettre la culture créole et sert de vitrine à la pharmacopée de la Caraïbe.

L’écolieu offre aussi au public une plateforme de compostage pour sensibiliser à la valorisation des biodéchets. Non loin de là, une matériauthèque permet la récupération et la réutilisation du mobilier destiné au rebut. Tôles, planches et matériaux divers sont alors transformés en toilettes sèches, en enclos pour les animaux de la mini-ferme pédagogique ou en aménagement pour les parcelles de culture agroécologique.

Lien Facebook de l’événement : https://www.facebook.com/ecolieu.martinique/ Parking de la Maison de Quartier de TIVOLI (ancien terrain de pétanque – à côté du stade de football)

Au programme de cette édition 2026 à l’Ecolieu de Tivoli :

©