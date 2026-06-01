Plongée dans le bleu, là où dorment les épaves …, Direction des affaires culturelles, Fort-de-France

Plongée dans le bleu, là où dorment les épaves … Vendredi 12 juin, 08h00, 13h00 Direction des affaires culturelles Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00

Plongée dans le bleu, là ou dorment les épaves… de Martinique. Dans les jardins de la direction des affaires culturelles découvrez les photos des épaves emblématiques reposant sous les flots de la mer des caraïbes et l’Atlantique. Les objets archéologiques exondés de ces épaves sont à découvrir dans le hall d’accueil du bâtiment principal.

Direction des affaires culturelles 54 rue du Professeur Raymond Garcin Fort-de-France 97200 Martinique Martinique En Martinique, venez découvrir à la

direction des affaires culturelles l’exposition « une plongée dans le bleu, là où dorment les épaves…. » proposée en partenariat avec l’ARVPAM et le DRASSM dans les jardins et le hall d’accueil de la Direction des affaires culturelles Ligne de bus 27.

Horaires d’ouverture lun, mar, mer, jeu, vend 8h-12h30

Aprés-midi 14h-17h sauf mer et vend

Plongée dans le bleu, là ou dorment les épaves… de Martinique. Dans les jardins de la direction des affaires culturelles découvrez les photos des épaves emblématiques reposant sous les flots de la…

S. Collerie de Borely © Direction des affaires culturelles de Fort-de-France