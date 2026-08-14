ATELIER ALLUMEZ L’ANTIQUITÉ Béziers
mercredi 21 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
ATELIER ALLUMEZ L’ANTIQUITÉ
9 rue du Capus Béziers Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Plongez dans l’Antiquité et façonnez votre propre lampe à huile en argile, comme les artisans romains il y a près de 2 000 ans !
Remontez le temps jusqu’à l’Antiquité et découvrez les secrets de fabrication des lampes à huile utilisées par les Romains. À l’aide d’un moule, façonnez votre propre lampe en argile en reproduisant les gestes des artisans d’il y a près de 2 000 ans. Un atelier de modelage à l’argile ludique pour s’initier aux techniques antiques. .
9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr
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English :
Step back in time to ancient times and make your own clay oil lamp, just like Roman artisans did nearly 2,000 years ago!
L’événement ATELIER ALLUMEZ L’ANTIQUITÉ Béziers a été mis à jour le 2026-08-14 par 34 ADT34
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