Informations pratiques

Béziers

ATELIER ALLUMEZ L’ANTIQUITÉ

9 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Plongez dans l’Antiquité et façonnez votre propre lampe à huile en argile, comme les artisans romains il y a près de 2 000 ans !

Remontez le temps jusqu’à l’Antiquité et découvrez les secrets de fabrication des lampes à huile utilisées par les Romains. À l’aide d’un moule, façonnez votre propre lampe en argile en reproduisant les gestes des artisans d’il y a près de 2 000 ans. Un atelier de modelage à l’argile ludique pour s’initier aux techniques antiques. .

9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr

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English :

Step back in time to ancient times and make your own clay oil lamp, just like Roman artisans did nearly 2,000 years ago!

L’événement ATELIER ALLUMEZ L’ANTIQUITÉ Béziers a été mis à jour le 2026-08-14 par 34 ADT34