Atelier : amulette magique, Palais des beaux-arts, Lille

Informations pratiques

Atelier : amulette magique 19 et 20 septembre Palais des beaux-arts Nord

A partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fabrique une petite amulette d’argile en t’inspirant de celles en forme de scarabées présentées dans le Musée des enfants. De retour chez toi, tu pourras y ajouter un cordon pour en faire un pendentif !

Samedi et dimanche de 14h00 à 17h30. Rotonde Frémiet.

Palais des beaux-arts Place de la République (Lille), 59000 Lille, France Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320067800 https://pba.lille.fr Le Palais des Beaux-Arts est inauguré le dimanche 6 mars 1892. En 1939, le “Guide bleu” signale que d’importants travaux récemment terminés ont transformé la cour intérieure en un hall monumental de 1.600 m2. Le temps et les deux guerres ont conduit à la dégradation du musée. L’arrivée des plans-reliefs accélère la décision de rénovation. L’appel à candidature pour un concours d’architecture est lancé en octobre 1989. Lille va fermer les portes de son Palais des Beaux-Arts de 1991 à 1997. Rendre le musée plus transparent, l’ouvrir sur la ville, mieux accueillir et informer les visiteurs, telles sont les idées qui sous-tendent le projet de Marc Ibos et Myrto Vitart retenu, en mai 1991, lors du concours d’architecture. Un défi de taille les attend : trouver 5.000 m2 supplémentaires. La réouverture le 7 juin 1997 permet de découvrir deux immenses lustres, exubérants et multicolores et les nouvelles salles, la galerie des sculptures du XIXe siècle, le sous-sol qui révèle les fastueux ensembles du moyen âge et de la Renaissance. L’espace d’exposition des plans-reliefs et la salle dédiée aux expositions temporaires, éclairée par une grande dalle de verre.

Fabrique une petite amulette d’argile en t’inspirant de celles en forme de scarabées présentées dans le Musée des enfants. De retour chez toi, tu pourras y ajouter un cordon pour en faire un ! et de…

© MW – PBA