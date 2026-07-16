Atelier : animation « Patchwork du patrimoine », Place publique du village, La Chapelle-Longueville

dimanche 20 septembre 2026 · Place publique du village · La Chapelle-Longueville

Informations pratiques

Atelier : animation « Patchwork du patrimoine » Dimanche 20 septembre, 10h00 Place publique du village Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Animation « Patchwork du patrimoine » par l’Association Les Autils

Création d’un patchwork en tissu évoquant les éléements patrimoniaux phares de St pIerre d’Autils. Ouvert à tout public, à faire en famille.

Place publique du village Rue du Bourgage, Saint-Pierre-d’Autils, 27950 La Chapelle-Longueville La Chapelle-Longueville 27950 Saint-Pierre-d’Autils Eure Normandie 02 32 52 22 17

Animation « Patchwork du patrimoine » par l’Association Les Autils

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