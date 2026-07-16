UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Chapelle-Longueville

Atelier : animation « Patchwork du patrimoine », Place publique du village, La Chapelle-Longueville

dimanche 20 septembre 2026 · Place publique du village · La Chapelle-Longueville

Atelier : animation « Patchwork du patrimoine », Place publique du village, La Chapelle-Longueville

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place publique du village
Adresse
Rue du Bourgage, Saint-Pierre-d'Autils, 27950 La Chapelle-Longueville
Ville
27950 La Chapelle-Longueville
Département
Eure

Atelier : animation « Patchwork du patrimoine » Dimanche 20 septembre, 10h00 Place publique du village Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Animation « Patchwork du patrimoine » par l’Association Les Autils
Création d’un patchwork en tissu évoquant les éléements patrimoniaux phares de St pIerre d’Autils. Ouvert à tout public, à faire en famille.

Place publique du village Rue du Bourgage, Saint-Pierre-d’Autils, 27950 La Chapelle-Longueville La Chapelle-Longueville 27950 Saint-Pierre-d’Autils Eure Normandie 02 32 52 22 17
Animation « Patchwork du patrimoine » par l’Association Les Autils

©ig

À voir aussi à La Chapelle-Longueville (Eure)