Atelier Aquarelle avec Chloé Manufactory Le Havre
samedi 26 septembre 2026 · Manufactory · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Atelier : Aquarelle avec Chloé
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Exprimez votre créativité avec Manufactory !
Rejoignez-nous pour un atelier avec Chloé qui vous présentera des techniques d’aquarelle dans une ambiance conviviale et inspirante.
Pour les adultes – Durée : 2h.
Réservation obligatoire, nombre de place limité. .
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr
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English : Atelier : Aquarelle avec Chloé
L’événement Atelier : Aquarelle avec Chloé Le Havre a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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