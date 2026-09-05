Atelier Aquarelle avec Chloé Manufactory Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Atelier : Aquarelle avec Chloé

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Exprimez votre créativité avec Manufactory !

Rejoignez-nous pour un atelier avec Chloé qui vous présentera des techniques d’aquarelle dans une ambiance conviviale et inspirante.

Pour les adultes – Durée : 2h.

Réservation obligatoire, nombre de place limité. .

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr

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English : Atelier : Aquarelle avec Chloé

L’événement Atelier : Aquarelle avec Chloé Le Havre a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie