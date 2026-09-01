Atelier aquarelle insectes Bibliothèque Colette Vivier Paris

Informations pratiques

Le temps d’une initiation à l’aquarelle, nous explorerons l’univers des insectes. Les participants seront invités à trouver l’inspiration dans notre documentation et à créer leur collection d’insectes sous forme de planche. Pour la mise en couleurs, nous utiliserons des crayons aquarellables.

Animation adaptée aux débutants.

Les insectes sont mis à l’honneur à travers une animation dessinée et colorée.

Le samedi 19 septembre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00

Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris



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