Atelier aquarelle Jardin & potager Café l’Étincelle Saint-Germain-Laprade

Saint-Germain-Laprade

Atelier aquarelle Jardin & potager

Café l’Étincelle 8 place de l’Eglise Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

dont 5 euros pour l’adhésion au café associatif si vous ne l’êtes pas déjà

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 16:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez profiter d’un après-midi créatif entre amis, en famille ou solo autour de l’aquarelle. Pendant deux heures nous viendrons prendre en main quelques notions clés pour peindre à l’aquarelle.

.

Café l’Étincelle 8 place de l’Eglise Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 71 81 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a creative afternoon with friends, family or solo around watercolor. Over the course of two hours, we’ll get to grips with a few key notions for watercolor painting.

L’événement Atelier aquarelle Jardin & potager Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay