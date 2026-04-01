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Atelier aquarelle Jardin & potager Café l’Étincelle Saint-Germain-Laprade

Atelier aquarelle Jardin & potager Café l’Étincelle Saint-Germain-Laprade samedi 25 avril 2026.

Lieu : Café l'Étincelle

Adresse : 8 place de l'Eglise

Ville : 43700 Saint-Germain-Laprade

Département : Haute-Loire

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 35 35 35 dont 5 euros pour l'adhésion au café associatif si vous ne l'êtes pas déjà

Saint-Germain-Laprade

Atelier aquarelle Jardin & potager

Café l’Étincelle 8 place de l’Eglise Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

dont 5 euros pour l’adhésion au café associatif si vous ne l’êtes pas déjà

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 16:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Venez profiter d’un après-midi créatif entre amis, en famille ou solo autour de l’aquarelle. Pendant deux heures nous viendrons prendre en main quelques notions clés pour peindre à l’aquarelle.
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Café l’Étincelle 8 place de l’Eglise Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 71 81 11 

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English :

Come and enjoy a creative afternoon with friends, family or solo around watercolor. Over the course of two hours, we’ll get to grips with a few key notions for watercolor painting.

L’événement Atelier aquarelle Jardin & potager Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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