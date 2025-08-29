Mardi-Culture Conférence 4/08/44 Le case de la Banque de France du Puy Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade

Saint-Germain-Laprade

Mardi-Culture Conférence 4/08/44 Le case de la Banque de France du Puy

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Venez assister à la conférence de Daniel Rousseau 4 août 1944 le casse de la Banque de France du Puy .

.

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Attend Daniel Rousseau’s lecture August 4 1944: the robbery of the Banque de France in Le Puy .

L’événement Mardi-Culture Conférence 4/08/44 Le case de la Banque de France du Puy Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay