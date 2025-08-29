Mardi-Culture Conférence 4/08/44 Le case de la Banque de France du Puy Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade
Mardi-Culture Conférence 4/08/44 Le case de la Banque de France du Puy Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade mardi 12 mai 2026.
Saint-Germain-Laprade
Mardi-Culture Conférence 4/08/44 Le case de la Banque de France du Puy
Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 20:30:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Venez assister à la conférence de Daniel Rousseau 4 août 1944 le casse de la Banque de France du Puy .
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Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr
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English :
Attend Daniel Rousseau’s lecture August 4 1944: the robbery of the Banque de France in Le Puy .
L’événement Mardi-Culture Conférence 4/08/44 Le case de la Banque de France du Puy Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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