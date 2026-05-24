Béziers

ATELIER AQUARELLE LE COLIBRI

10 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Atelier aquarelle aux Ostals avec Virginie Roca un moment créatif et apaisant autour du thème du colibri.

Venez participer au quatrième atelier aquarelle des Ostals avec Virginie Roca, le samedi 13 juin de 15h à 17h, autour du thème du colibri.

Chaque séance est une invitation à se ressourcer, observer et laisser s’exprimer ses émotions sur le papier, dans un cadre chaleureux propice à la créativité et à la confiance en soi, au cœur de nos maisons des XIVe et XVIe siècles. .

10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 57 80 57 80

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English :

Watercolor workshop at Les Ostals with Virginie Roca: a creative and soothing moment around the theme of the hummingbird.

L’événement ATELIER AQUARELLE LE COLIBRI Béziers a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34