Atelier-Aquarelle Textile Place Lafayette Brioude
mercredi 19 août 2026 · Place Lafayette · Brioude
Informations pratiques
Brioude
Atelier-Aquarelle Textile
Place Lafayette Le Doyenné Espace d’Art Moderne et Contemporain Brioude Haute-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
(entrée, visite guidée et atelier)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
En collaboration avec L’été Mirandelle, l’atelier se déroulera avec une visite guidée de 45 minutes de l’exposition Matisse puis séance pratique avec Lucie Victor (designer textile) et Elisabeth Ledoux (aquarelliste).
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Place Lafayette Le Doyenné Espace d’Art Moderne et Contemporain Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 51 34 contact@ledoyenne.fr
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English :
In collaboration with L’Été Mirandelle, the workshop will begin with a 45-minute guided tour of the Matisse exhibition, followed by a hands-on session with Lucie Victor (textile designer) and Elisabeth Ledoux (watercolorist).
L’événement Atelier-Aquarelle Textile Brioude a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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