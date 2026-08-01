Atelier-Aquarelle Textile Place Lafayette Brioude

Informations pratiques

Brioude

Atelier-Aquarelle Textile

Place Lafayette Le Doyenné Espace d’Art Moderne et Contemporain Brioude Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

(entrée, visite guidée et atelier)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

En collaboration avec L’été Mirandelle, l’atelier se déroulera avec une visite guidée de 45 minutes de l’exposition Matisse puis séance pratique avec Lucie Victor (designer textile) et Elisabeth Ledoux (aquarelliste).

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Place Lafayette Le Doyenné Espace d’Art Moderne et Contemporain Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 51 34 contact@ledoyenne.fr

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English :

In collaboration with L’Été Mirandelle, the workshop will begin with a 45-minute guided tour of the Matisse exhibition, followed by a hands-on session with Lucie Victor (textile designer) and Elisabeth Ledoux (watercolorist).

L’événement Atelier-Aquarelle Textile Brioude a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne